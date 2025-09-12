Logo Tgcom24
News
NUOVA MODALITÀ

La battaglia totale di Battlefield 6: cento giocatori e "distruzione ovunque"

DICE ed Electronic Arts si preparano ai test privati della nuova "battaglia reale" dello sparatutto, con veicoli e classi potenziabili durante la partita

12 Set 2025 - 10:17
Electronic Arts ha presentato i primi dettagli della modalità battle royale di Battlefield 6: dopo la beta da record, l'attesissimo sparatutto creato da DICE e altri tre team del collettivo Battlefield Studios ha confermato una filosofia che punta su scontri da cento giocatori, ambienti distruttibili e un uso esteso dei veicoli. La modalità si lascerà provare in una fase di test chiusa nel fine settimana.

Il campo di gioco è dominato da un "anello di fuoco" già visto in altre esperienze simili, ma caratterizzato da un comportamento più severo del solito: non può essere utilizzato come copertura e non sarà possibile attraversarlo indenni.

A rendere più tattiche le scelte c'è anche il vincolo di non poter cambiare classe a partita iniziata. L'avanzamento passa per l'esperienza guadagnata durante lo scontro: salendo di livello si sbloccano nuovi tratti che potenziano la classe selezionata (l'Assaltatore, per esempio diventa più rapido a equipaggiare l'armatura).

Durante ogni partita le squadre esplorano la mappa, completano missioni e si contendono il bottino: cinque livelli di armi e accessori, oggetti da lancio, gadget, pacchetti d'assalto, armature, kit di potenziamento e accessori personalizzati delle armi preferite. Le missioni possono premiare con casse d'armi, chiavi per veicoli o un'unità in grado di far rientrare in partita i propri compagni.

Battlefield 6: le prime immagini dello sparatutto

Tra gli elementi chiave spicca anche una nuova mappa costruita appositamente per l'occasione e caratterizzata da punti d'interesse differenti, veicoli comuni per muoversi fin dall'inizio e persino mezzi corazzati sbloccabili per ribaltare gli scontri. A fare la differenza ci sarà ovviamente il fattore distruzione, un vero e proprio marchio di fabbrica dello sparatutto di Battlefield Studios, con muri che cedono ed edifici che crollano a rendere ogni partita sempre più intensa.

La modalità battle royale di Battlefield 6 vedrà 25 squadre da quattro giocatori e strumenti di comunicazione (chat testuale e vocale, oltre all'ormai consueto sistema di "ping"), che potranno essere messi alla prova durante il test a circuito chiuso che si terrà nelle prossime ore, in preparazione del lancio ufficiale dello sparatutto previsto per il 10 ottobre.

