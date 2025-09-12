La battaglia totale di Battlefield 6: cento giocatori e "distruzione ovunque"

Electronic Arts ha presentato i primi dettagli della modalità battle royale di Battlefield 6: dopo la beta da record, l'attesissimo sparatutto creato da DICE e altri tre team del collettivo Battlefield Studios ha confermato una filosofia che punta su scontri da cento giocatori, ambienti distruttibili e un uso esteso dei veicoli. La modalità si lascerà provare in una fase di test chiusa nel fine settimana.