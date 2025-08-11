Battlefield 6, "open beta" da record: lo sparatutto parte col botto

In attesa dei numeri ufficiali da Electronic Arts, che si è limitata a celebrare il successo della beta pubblica dello sparatutto senza entrare nei dettagli, alcuni portali specializzati nelle statistiche dei giochi per Steam hanno confermato che Battlefield 6 ha toccato quota 521mila utenti simultanei solo sulla piattaforma digitale per PC, senza considerare servizi come Epic Games Store o l'app proprietaria di Electronic Arts, né tantomeno console come PlayStation e Xbox: è lecito credere che lo sparatutto creato da DICE, Criterion, EA Motive e Ripple Effect sia riuscito, con la sola beta pubblica, ad attirare milioni di utenti su tutte le piattaforme.