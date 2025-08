Battlefield 6: lo sparatutto uscirà a ottobre, la prima prova è imminente

Le ambientazioni globali, dall'Egitto a New York, fanno da teatro al ritorno di modalità storiche come Conquista e Sfondamento, ma anche a novità degne di nota come Escalation, dove due squadre si affrontano per il controllo di punti strategici. Spazio anche alla creatività con una versione rinnovata di Portal, piattaforma di creazione di contenuti pensata per la community dello sparatutto, con nuovi strumenti concepiti per permettere a chiunque di creare contenuti completamente unici, che prendono il nome di "esperienze community".