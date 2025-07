Battlefield 6, lo sparatutto mostra un assaggio della sua "guerra totale suprema"

Dopo la trasmissione, alcuni creatori di contenuti da tutto il mondo condivideranno le prime prove con mano di Battlefield 6, con esperti di sparatutto che si uniranno in diretta tra Los Angeles, Berlino, Parigi e Londra fino ad arrivare all'evento di chiusura di Hong Kong, che si terrà il 2 agosto. È lecito credere che, in quell'occasione Electronic Arts possa svelare ufficialmente la data di lancio di Battlefield 6, anche se le ultime indicazioni in rete sembrano aver anticipato la possibile finestra scelta dall'editore per il suo nuovo e attesissimo sparatutto in soggettiva.