Electronic Arts svela Battlefield Labs: il futuro dello sparatutto passa dalla "community"

"È un momento senza precedenti per Battlefield", si legge nella pagina dedicata al programma. "Inizieremo testando le colonne portanti del gioco, come le basi del combattimento e la distruzione. Successivamente, passeremo al bilanciamento di armi, veicoli e gadget, per poi arrivare a vedere come interagiscono quando entrano in gioco le varie mappe, le varie modalità e il gioco di squadra. Battlefield Labs sarà anche un luogo ideale per esplorare nuove idee e perfezionare i capisaldi di Battlefield, come il nostro sistema delle classi, per creare un gioco più profondo e strategico".