Electronic Arts, dall'immaginazione alla realtà: il futuro dei videogiochi passa dalla IA

Una prospettiva che, da una parte, sembra davvero allettante per coloro che non conoscono linguaggi di programmazione e desiderano comunque trasformare in realtà le proprie intuizioni, ma che dall'altra non fa che rendere sempre più concreti i dubbi dei professionisti di settore che "temono di essere rimpiazzati" dalle macchine in un futuro che pare ormai sempre più prossimo. Dal canto suo, Electronic Arts sembra puntare con forza sull'IA non soltanto per creare contenuti generati dagli utenti, ma anche per espandere le esperienze di gioco dei suoi franchise più importanti: resta da vedere quale sarà l'impatto di queste tecnologie sul futuro dell'industria.