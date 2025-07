Battlefield 6 è ufficiale: tutto pronto per la presentazione dello sparatutto

Potrebbe essere solo il preludio a un evento più corposo previsto per la fine del mese: a giudicare dalle indiscrezioni riportate precedentemente da RivalxFactor, il creatore di contenuti che aveva mostrato il logo del nuovo capitolo, Electronic Arts avrebbe infatti in programma una lunga "maratona" per analizzare nel dettaglio le caratteristiche principali dello sparatutto, con interviste agli sviluppatori e il contributo di alcuni degli influencer di Battlefield più seguiti al mondo.