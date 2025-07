Battlefield 6, presentazione imminente per lo sparatutto di EA

La notizia di una presentazione per il nuovo Battlefield non sorprende, visto che EA aveva già confermato il debutto dello sparatutto entro la fine di marzo 2026 e una presentazione più dettagliata quest'estate per togliere i veli dal nuovo progetto creato dal collettivo che comprende DICE, Criterion (autori di Burnout e Need for Speed), Ripple Effect (Battlefield 2042, Battlefield V) ed EA Motive (Star Wars: Battlefront II, Star Wars: Squadrons, Dead Space), realizzato con il supporto della community.