EA Sports FC 26 prepara la rivoluzione, Bellingham e Musiala in copertina

Saranno le nuove stelle del panorama sportivo europeo Jude Bellingham e Jamal Musiala i testimonial che affiancheranno Zlatan Ibrahimovic in EA Sports FC 26, il nuovo videogioco calcistico di Electronic Arts che, a pochi mesi dal lancio ufficiale, promette una nuova era per la saga. Il gioco, in uscita a settembre, promette un'esperienza completamente rinnovata e costruita attorno al feedback diretto della comunità.