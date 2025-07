EA Sports FC 26 punta su Ibrahimovic, presentazione imminente per il videogioco sportivo

Zlatan aveva criticato l'uso non autorizzato dell'immagine dei calciatori per le famigerate carte di Ultimate Team, senza che la monetizzazione da parte di EA offrisse una ricompensa adeguata ai veri protagonisti. È lecito credere che le due parti abbiano trovato un accordo soddisfacente in entrambi i casi, visto che Ibrahimovic tornerà nel videogioco sportivo di Electronic Arts dopo diversi anni di assenza.