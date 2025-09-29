Videogiochi: EA potrebbe tornare privata, trattative avanzate per un buyout da 50 miliardi di dollari

Electronic Arts, azienda di videogiochi come EA Sports FC e Battlefield, sarebbe vicina a un accordo da 50 miliardi di dollari per tornare privata. Secondo quanto riportato da Wall Street Journal, al tavolo ci sarebbero il fondo sovrano saudita Public Investment Fund (PIF), il private equity Silver Lake e infine Affinity Partners, la società d'investimento guidata da Jared Kushner, genero del presidente Donald Trump.