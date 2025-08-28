Skate: alla scoperta di San Vansterdam nel nuovo videogioco di Electronic Arts

Tra una missione principale e una sfida (ce ne sono di diversi tipi, incluse quelle cooperative), è possibile scoprire alcuni dei personaggi principali che fanno parte del comparto narrativo di skate., ma anche le opportunità di gioco alternative che il team di Full Circle ha preparato per il nuovo capitolo della saga: in ogni momento, infatti, è possibile sfruttare il "posizionamento rapido" per improvvisare degli skatepark o delle sessioni posizionando una vasta gamma di oggetti fino a creare configurazioni fuori di testa. Con circa 150 utenti per istanza, il sistema permette di interagire con skater di tutto il mondo e divertirsi insieme (è possibile disattivare questa interazione per evitare comportamenti molesti), mentre i parchi della community sono ottimi per cimentarsi in sfide comunitarie ed eventi.