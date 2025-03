Videogiochi: Tony Hawk torna quest'anno con una nuova raccolta

Tony Hawk's Pro Skater 3+4 includerà nuovi parchi in cui cimentarsi in acrobazie a bordo della propria tavola, oltre a scenari già presenti nei giochi originali: il team Iron Galaxy Studios ha lavorato inoltre all'espansione delle modalità Crea uno skater e Crea un parco, che offriranno opzioni di personalizzazione ancora più elevate, e a novità come la modalità Hawk, che permetterà di sfidare altri utenti in gare all'ultimo trick.