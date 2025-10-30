Arc Raiders, lo sparatutto di Embark tra estrazioni e tensione

Il gioco non punta a essere punitivo a tutti i costi. Morire fa sì male (si perdono armi, munizioni, consumabili e bottino della sessione) ma lo zaino include alcune "tasche sicure" che permettono di preservare quegli oggetti che sono ritenuti "più preziosi", così una sconfitta non azzera completamente i progressi. Tra una sortita e l'altra si torna a Speranza: si potenziano i banchi, si migliorano cure e gadget, si personalizza il personaggio scegliendo uno stile. Le tre direttrici di crescita sono intuitive: c'è un ramo di abilità per chi preferisce muoversi in silenzio e sfruttare il crafting in corsa, uno per chi ama stare nella mischia e uno per chi vive di scatti, rampini e fughe all'ultimo secondo.