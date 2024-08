Da Borderlands 4 al ritorno di Mafia, tutti i videogiochi svelati alla Opening Night Live

La kermesse tedesca è stata certamente interessante per gli amanti dei giochi di strategia: oltre al succitato Civilization VII, c'è stato spazio per Age of Mythology: Retold (in uscita il 4 settembre su PC e Xbox), ARA: History Untold (previsto solo su PC il 24 settembre) e Warcraft, con Blizzard che ha sfruttato la presenza di Diablo IV: Vessel of Hatred e World of Warcraft per confermare che terrà presto un evento dedicato alla sua saga Warcraft per svelare come si evolverà in futuro.