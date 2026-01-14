Cinema, Zoe Saldana sul tetto di Hollywood: è lei l’attrice con più incassi di sempre

Hollywood ha una nuova regina. Zoe Saldana ha ufficialmente superato Scarlett Johansson diventando l'attrice con il maggior incasso di sempre nella storia del cinema. Un traguardo clamoroso, certificato dalle classifiche di The Numbers, che racconta meglio di qualsiasi premio il peso enorme dell'attrice nel panorama cinematografico globale. Con i suoi film, Saldana ha raggiunto una cifra impressionante: quasi 18 miliardi di dollari di incassi complessivi.