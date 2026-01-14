Cinema, Zoe Saldana sul tetto di Hollywood: è lei l’attrice con più incassi di sempre

Zoe Saldana e Marco Perego agli Oscar 2025
Grazie a una carriera costellata di kolossal, l'attrice supera Scarlett Johansson e conquista il primato mondiale degli incassi
Hollywood ha una nuova regina. Zoe Saldana ha ufficialmente superato Scarlett Johansson diventando l'attrice con il maggior incasso di sempre nella storia del cinema. Un traguardo clamoroso, certificato dalle classifiche di The Numbers, che racconta meglio di qualsiasi premio il peso enorme dell'attrice nel panorama cinematografico globale. Con i suoi film, Saldana ha raggiunto una cifra impressionante: quasi 18 miliardi di dollari di incassi complessivi.
Un risultato costruito ruolo dopo ruolo, soprattutto all'interno di saghe monumentali. Dopo l'ultimo capitolo di "Avatar", "Fuoco e cenere", l'attrice può vantare un primato senza precedenti: quattro film che hanno superato singolarmente i due miliardi di dollari di incasso mondiale. Un record che nessun altro interprete, uomo o donna, era mai riuscito a ottenere.
Fino a pochi mesi fa, il primato apparteneva a Scarlett Johansson, che aveva toccato quota 16,5 miliardi di dollari dopo l'uscita di "Jurassic World". Ora, però, il testimone passa a Zoe Saldana, che consolida la sua posizione grazie a una filmografia dominata da successi planetari e personaggi iconici.
Classe 1978, Zoe Saldana è sposata con l'artista italiano Marco Perego e nel 2025 ha conquistato anche l'Oscar come Miglior attrice non protagonista per Emilia Pérez, dimostrando di saper brillare non solo nei blockbuster, ma anche nel cinema d'autore. Il pubblico, però, continua ad associarla soprattutto a Neytiri, la principessa del clan Omaticaya nella saga di "Avatar".
La corsa di Saldana non si ferma qui. L'attrice tornerà infatti a vestire i panni di Neytiri anche nel quarto capitolo di "Avatar", la cui uscita è prevista per il 2029. Un progetto che potrebbe rendere il suo primato al botteghino ancora più irraggiungibile.