Anatomy Awards, da Zoe Saldana a Demi Moore ecco gli oscar del nudo 2025

C'è spazio anche per la musica, dal miglior video che è quello di "Mamushi", dove Megan Thee Stallion si mostra in tutto il suo splendore, a "360", dove Charli XCX in canottiera regala trasparenze da vera monella (come il titolo del suo album "Brat"). Il topless dell'anno è quello di Leila George in "Disclaimer", la serie tv diretta da Alfonso Cuaron, mentre il miglior lato B è quello della stella di "Avatar", Zoe Saldana, che in "Special Ops: Lioness" si spoglia come mai prima in carriera. Un altro premio al passato Mr Skin lo assegna a Phoebe Cates, perché per la prima volta "Paradise", film del 1982 di cui era protagonista (con molti pochi vestiti addosso), è arrivato in Blu-Ray.