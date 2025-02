Tutto pronto per gli Oscar 2025: il red carpet di 300 metri e Alba Rohrwacher tra le presentatrici

La tragedia di Gaza lambisce la cerimonia degli Oscar. A colpi di spillette simboliche gruppi di advocacy rivali nati dopo l'attacco del 7 ottobre di Hamas a Israele stanno cercando di convincere le star a manifestare pubblicamente per la loro causa sul tappeto rosso del Dolby dove la causa palestinese arriva con "No Other Land", il documentario di un collettivo israeliano-palestinese sulla distruzione del villaggio di Masafer Yatta nella Cisgiordania occupata. Finalista in cinquina, l'opera di Basel Adra, Hamdan Ballal, Yuval Abraham e Rachel Szor premiata a Berlino 2024 non ha ancora trovato un distributore negli Usa nonostante gli applausi della critica. Intanto Brigade, un'organizzazione pro-Israele nata dopo il 7 ottobre e che raccoglie circa 700 membri in tutti i settori del cinema e della televisione, ha inviato una lettera di fuoco agli attivisti di Artists4Ceasefire, a sua volta un collettivo di 550 pro-palestinesi che chiede il cessate il fuoco permanente e la consegna di aiuti umanitari nella striscia. Tutto è nato da una email che questo secondo gruppo ha inviato agli affiliati, invitandoli a sfilare con addosso distintivi che raffigurano una mano aperta con un cuore nel palmo. Nell'ultimo anno la spilletta di Artists4Ceasefire è stata indossata da star come Mark Ruffalo, Ava DuVernay, Nicola Coughlan e Ayo Edebiri. La riproporranno sul tappeto rosso di domenica?