Nulla da fare invece per la super favorita Demi Moore: a vincere il premio come miglior attrice è stata Mikey Madison per "Anora". Il premio per l'attore non protagonista è andato a Kieran Culkin per "A Real Pain". Il musical "Wicked" ha vinto i trofei per i costumi e la scenografia, mentre "Wallace and Gromit: Vengeance Most Fowl" ha portato a casa le statuette per il miglior film d'animazione e il miglior film per famiglie e bambini.