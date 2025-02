Timothée Chalamet ha ottenuto la statuetta come miglior attore per la sua interpretazione di Bob Dylan in "A Complete Unknown", mentre sul versante femminile il riconoscimento è andato a Demi Moore per la performance nell'horror "The Substance" (con cui aveva già conquistato i Golden Globes). Per i ruoli secondari i premi sono andati a Kieran Culkin per "A Real Pain" e Zoe Saldana ("Emilia Pérez"), mentre Jane Fonda è stata celebrata con un premio alla carriera. Sul fronte televisivo riconoscimenti a "Shōgun" e "Only Murders in the Building".