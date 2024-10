Ecco la scena di sesso gay tra Daniel Craig e Drew Starkey in "Queer" di Guadagnino

"Volevamo che sembrasse reale, toccante, naturale anche se sappiamo che niente di ciò che accade sul set è intimo, decine di persone ti guardano. E così per rompere la tensione abbiamo ballato, poi il resto è arrivato" ha raccontato a Venezia 81 Daniel Craig sulle scene di sesso con Starkey. L'attore americano ha rivelato di non avere paura di spiazzare il pubblico con un personaggio omosessuale dopo un macho come Bond: "Non ho alcun controllo sulla mia immagine, scelgo di interpretare ruoli che rappresentano una sfida, per me stesso e per il pubblico, cercando di essere il più interessante e creativo".