Al centro di questa avventura, che da Città del Messico, dalla suburra della comunità degli americani espatriati, omosessuali, bevitori, gaudenti si sposta in Sud America alla ricerca della yage, la radice che dà la telepatia, c'è però la grande solitudine allucinata e tossica del protagonista Craig. "Il filosofo György Lukács diceva 'essere uomini, essere umani significa essere soli', e la mia amica Tilda Swinton mi ha sempre detto 'we love and die alone', amiamo e moriamo in solitudine".

E il rischio dell'etichetta di scandalo per Queer" è reale e Guadagnino spiega: "Ha una complessità di significati diversi rispetto ad oggi. All'epoca di Burroughs, Queer voleva dire checca, frocio un termine denigratorio oppure persona strana, diversa. Moralmente? Non lo so, non mi sono mai posto i problemi della morale e non mi interessa. Queer per me è una profonda radicale storia d'amore che ci riporta alla condizione terminale di essere umani, cioè che siamo soli".