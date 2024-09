"A un passo dalla Luna", a Venezia il cortometraggio sul ruolo dell'Italia nella conquista dello spazio

“Il docufilm racconta Exomars (2028) per quanto riguarda l’esplorazione di Marte e la missione Artemis (2025) per la Luna, con la costruzione del Lunar Gateway, la stazione cislunare, e la futura base che permetterà agli astronauti di trascorrere periodi sul suolo lunare. Oltre ad aver avuto l’opportunità unica di presentare con questo cortometraggio questi importanti progetti e mostrarne le tecnologie, abbiamo voluto dare ampio spazio al valore delle persone impegnate, al loro lavoro, alle loro emozioni e alla passione che le muove, senza dimenticare una filiera di grande qualità, che coinvolge imprese, università e centri di ricerca di eccellenza, come testimoniato in particolare dal CEO di Thales Alenia Space Italia, Massimo Claudio Comparini”.