Luna, dalla Cina un nuovo metodo per produrre acqua nelle future basi umane

Adesso che lo studio ha dimostrato come si potrebbe produrre l'acqua in loco, le missioni lunari sembrano più vicine, ma resta la sfida della realizzazione delle tecnologie necessarie. Tuttavia, queste scoperte aprono già una strada per lo sfruttamento delle risorse lunari da parte degli astronauti. L'acqua potrebbe permettere di rispondere al fabbisogno idrico, sia dell'uomo che delle colture. Scomponendo l'acqua, inoltre, si potrebbe ottenere l'idrogeno - utile per produrre energia - e ossigeno per la respirazione.