Mel B si spoglia e con un nudo integrale su Instagram, mentre è di spalle nella cabina della sauna a infrarossi, dimostra come si prende cura di sé. "Ok ragazzi, vi farò vedere come utilizzo il "tempo per me", le cose che faccio per la cura di me stessa, perché è così importante per me...", spiega la Spice Girl, 49 anni, condividendo una serie di scatti e di video, che raccontano la sua routine salutista, tra saune e bagni di ghiaccio.