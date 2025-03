Zoe Saldana vince l'Oscar ed elogia il marito italiano Marco Perego: "Con quei bellissimi capelli"

Zoe Saldana è la prima attrice americana di origini dominicane a vincere l’Oscar, un aspetto che ha sottolineato anche nel discorso di ringraziamento agli Oscar 2025: "Mia nonna è arrivata in questo Paese nel 1961. Sono una figlia orgogliosa di genitori immigrati con sogni, dignità e mani laboriose. E sono la prima americana di origine dominicana a ricevere un Academy Award. Ma so che non sarò l’ultima". Di immigrazione Zoe e Marco hanno trattato insieme nel primo film da lui diretto e da lei interpretato, "The Absence of Eden", prodotto da Martin Scorsese. "Il mio non è un film politico. Per arrivarci ci ho messo tre anni e mezzo passati a fare ricerca, al confine. Ci sono stato anche con Zoe, ho intervistato tante persone ma l’intento era realizzare qualcosa di artistico che possa far riflettere, toccando le persone e facendole interrogare su questo argomento. Non devo dare io una risposta politica ma lanciare una domanda attraverso il linguaggio misterioso dell’arte", aveva raccontato al Corriere.