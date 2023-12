Jane Fonda, a 86 anni stop al sesso: "Non mi piace la pelle vecchia, vorrei solo ventenni"

La leggenda di Hollywood in un podcast ha spiegato perché non è attratta da uomini della sua età e perché non potrebbe andare con un ventenne

E anche adesso che compirà 86 anni il 21 dicembre, l'attrice è disposta a parlare senza peli sulla lingua della sue preferenze sessuali, a costo di risultare brutalmente onesta, come avvenuto di recente nel podcast "Absolutely Not". La leggenda di Hollywood ha detto di essersi praticamente ritirata dalla camera da letto, ma anche se oggi fosse ancora sessualmente attiva non prenderebbe in considerazione uomini al di sopra dei vent'anni... perché? "Perché non mi piace la pelle vecchia" ha affermato.

"Ho finito, sono finita, ho 86 anni, anche al buio non vorrei trovarmi nuda davanti a nessuno", ha detto Jane Fonda ridendo alla conduttrice, la comica Heather McMahan. Aggiungendo però l'ulteriore motivo che l'ha spinta a dire basta all'attività sessuale. "C'è un'altra cosa, mi vergogno a dirlo, se dovessi avere un amante, dovrebbe avere 20 anni - ha spiegato -. Perché non mi piace la pelle vecchia. Di conseguenza non voglio imporre questo a nessun altro. Presumo che le altre persone siano come me, semplicemente non mi piace la pelle vecchia".

L'attrice ha poi scherzato sulla possibilità di uscire con qualcuno di svariati decenni più giovane, ma ha anche affermato che si sentirebbe un'ipocrita se andasse davvero a letto con qualcuno di 20 anni. "Disapprovo gli uomini di 86 anni con le donne di 20 - ha detto -, quindi non ho intenzione di farlo a mia volta. Posso guardarli, e non posso fingere di non eccitarmi se vedo un certo tipo di persona, ma no, no, no, non voglio imporlo a nessuno".