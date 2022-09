Jane Fonda: "Ho il cancro, sono fortunata perché mi posso curare"

"C'è qualcosa di personale che voglio condividere - ha scritto Jane Fonda su Instagram - Mi è stato diagnosticato un linfoma non-Hodgkin e ho cominciato la chemioterapia. Si tratta di un cancro molto trattabile. L’80% delle persone sopravvive, quindi mi sento molto fortunata".

Jane Fonda tira un sospiro di sollievo ma pensa anche a tutte quelle persone che non hanno una assicurazione medica e che quindi negli Stati uniti non possono curarsi: "Mi sento fortunata anche perché ho un’assicurazione sanitaria che mi consente l’accesso ai migliori medici e trattamenti. Ho realizzato, ed è doloroso, di essere una privilegiata in questo senso. Quasi ogni famiglia in America ha avuto a che fare con il cancro in un modo o nell’altro e troppe persone non hanno accesso alle cure mediche di qualità che sto ricevendo io. Questo non è giusto".

Infine Jane Fonda dedica delle parole all'impegno pubblico e invita i follower a non arrendersi: "Quello che facciamo in questo momento determinerà il nostro futuro".

La diva di Hollywood in una recente intervista alla Cbs, ha spiegato che alla soglia degli 85 anni (li compirà il 21 dicembre) come sta vivendo la sua età: "Sono super consapevole di essere più vicino alla morte. E non mi dà fastidio. Quello che mi infastidisce è che il mio corpo, in pratica, non è il mio! Le mie ginocchia non sono mie, i miei fianchi non sono miei, la mia spalla non è mia. Solo in viso mi riconosco".

Jane Fonda ha parlato di vecchiaia con profonda consapevolezza: "Il fatto è che sono ancora viva e a lavoro. Per cui wow!… chi se ne frega se non ho le mie vecchie articolazioni? E non posso più sciare, andare in bicicletta o correre? Si può essere vecchi a 60 anni, e puoi essere davvero giovane a 85 anni!".