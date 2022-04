Jane Fonda: "Sono vicina alla morte, ma non provo fastidio"

A fine dicembre spegnerà 85 anni.

Un traguardo importante. Ma anche motivo di pensieri sulla propria vita. In un'intervista alla Cbs, Jane Fonda ha spiegato come sta vivendo la sua età: "Sono super consapevole di essere più vicino alla morte. E non mi dà fastidio". L'attrice ha spiegato: "Quello che mi infastidisce è che il mio corpo, in pratica, non è il mio! Le mie ginocchia non sono mie, i miei fianchi non sono miei, la mia spalla non è mia. Solo in viso mi riconosco".