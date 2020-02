Jane Fonda dice addio alla chirurgia plastica: "Era una droga, non mi farò tagliare mai più"

Non ha mai rinnegato i ritocchini, ma a 82 anni Jane Fonda ha deciso di dire basta. "Non voglio più ricorrere alla chirurga estetica. Non mi farò più tagliare", ha confessato a "Elle Canada". Una vera dipendenza dal bisturi, di cui ha sofferto per anni: "Fu un’altra 'droga' che sostituì la bulimia. Non facevo aerobica per stare bene, ma perché non riuscivo a smettere di vomitare

"Non posso far finta di non essere vanitosa. Devo lavorare ogni giorno per accettarmi per quella che sono e non è facile per me, è una lotta continua perché sono cresciuta in un tempo in cui le donne erano come tante gatte in competizione tra loro" ha continuato. "Oggi le cose sono cambiate e non c’è limite a ciò che possiamo realizzare se collaboriamo tutte insieme".