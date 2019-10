Jane Fonda vince il Bafta e fa il discorso di ringraziamento in manette: "Sono onorata, mi spiace non essere lì"

"Sono onorata del premio, ma mi spiace non poter essere lì". Jane Fonda mostra alla telecamera le manette, mentre un agente la pone in arresto per la terza vota in due settimane a Wasghington, durante una protesta contro il cambiamento climatico. L'attrice ha vinto lo Stanley Kubrick Britannia Awards for Excellence in film, premio dell'Accademia britannica del cinema BAFTA. Non potendo essere presente al momento della consegna del premio, la due volte premio Oscar ha improvvisato un discorso di ringraziamento davanti a una telecamera che stava filmando il momento della sua cattura.