Jane Fonda arrestata per il secondo venerdì di seguito: "Mi ispiro a Greta Thunberg"

Jane Fonda arrestata per il secondo venerdì di seguito Afp 1 di 17 Afp 2 di 17 Afp 3 di 17 Afp 4 di 17 Afp 5 di 17 Afp 6 di 17 Afp 7 di 17 Afp 8 di 17 Afp 9 di 17 Afp 10 di 17 Afp 11 di 17 Afp 12 di 17 Afp 13 di 17 Afp 14 di 17 Afp 15 di 17 Afp 16 di 17 Afp 17 di 17 leggi dopo slideshow ingrandisci

L'attrice è stata una delle 17 persone arrestate con l'accusa di dimostrazione illegale. In manette anche l'attore Sam Waterston.

Decisa a ritornare alle glorie di 'Jane Hanoi', come veniva chiamata quando era in prima fila nelle proteste contro la guerra in Vietnam, Jane Fonda ha detto in un'intervista al Washington Post di avere intenzione di farsi arrestare ogni venerdì, il giorno scelto da Greta Thunberg per la protesta di fronte al Parlamento svedese che ha lanciato il movimento dei "fridays for future" in tutto il mondo, per le prossime 14 settimane.



"Sono stata un'attivista per il clima per lungo tempo e ho fatto conseguenti scelte di vita privata: guido un'auto elettrica, riciclo, mangio meno carne, evito la plastica. Ma sono consapevole che queste scelte individuali non possono cambiare le cose con la necessaria velocità - ha spiegato -. Mi sono chiesta allora che cosa potessi fare di piu' e Greta Thunberg, la studentessa svedese che ha dato il via allo sciopero della scuola tutti i venerdi', mi ha davvero colpito. Poi ho letto l'ultimo libro di Naomi Klein 'On Fire: The Burning Case For a Green New Deal'. E queste due cose mi hanno fatto capire che dovevo mettere me stessa in gioco, unirmi alla lotta degli studenti e di Greta".

"L'unico problema per me e' che sono vecchia - ha raccontato -, ho avuto difficoltà a salire sul veicolo della polizia perché ero ammanettata dietro la schiena e non avevo nulla a cui aggrapparmi".