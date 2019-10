Jane Fonda arrestata a Washington durante le manifestazioni per il clima

L'attrice Jane Fonda è stata arrestata a Washington mentre manifestava sul clima. Lo riportano i media statunitensi. Fonda, 81 anni, si trovava con un gruppo di contestatori vicino al Congresso per spingerlo a un'azione contro il cambiamento climatico. In tutto 16 persone sono state portate via dalla polizia. Poco prima dell'arresto si era rivolta ai manifestanti definendo il clima una "crisi collettiva che ha bisogno di una risposta collettiva".