Barbra Streisand, 84 anni, a causa di un infortunio al ginocchio, non parteciperà alla cerimonia di chiusura del Festival di Cannes durante la quale avrebbe dovuto ricevere la Palma d'Oro per la carriera. La mitica cantante e attrice ha annunciato che non potrà essere presente il 23 maggio per la serata conclusiva, ma gli organizzatori della kermesse hanno fatto sapere che onoreranno comunque Streisand nonostante l'assenza.
La dichiarazione della diva
"Su consiglio dei miei medici, purtroppo non potrò partecipare al Festival di Cannes quest'anno“, ha dichiarato. "Ma sono profondamente onorata di ricevere questo premio e avrei voluto celebrare i film di questa 79esima edizione, passare del tempo con colleghi che ammiro e naturalmente tornare in Francia, un paese che ho sempre amato. Mi dispiace non essere lì di persona e voglio congratularmi con i colleghi di tutto il mondo il cui straordinario talento e la visione creativa saranno celebrati quest’anno. Un grazie di cuore al Festival e a tutti coloro che continuano a sostenere l’arte del cinema".
Iris Knobloch, Thierry Frémaux e tutto il team del Festival hanno inviato a Barbra Streisand il loro più caloroso augurio di pronta guarigione. Durante la cerimonia di apertura, il Festival di Cannes ha conferito a Peter Jackson una Palma d'Oro onoraria. Ha inoltre sorpreso John Travolta con un riconoscimento per il suo debutto alla regia, “Propeller One-Way Night Coach”.