"Su consiglio dei miei medici, purtroppo non potrò partecipare al Festival di Cannes quest'anno“, ha dichiarato. "Ma sono profondamente onorata di ricevere questo premio e avrei voluto celebrare i film di questa 79esima edizione, passare del tempo con colleghi che ammiro e naturalmente tornare in Francia, un paese che ho sempre amato. Mi dispiace non essere lì di persona e voglio congratularmi con i colleghi di tutto il mondo il cui straordinario talento e la visione creativa saranno celebrati quest’anno. Un grazie di cuore al Festival e a tutti coloro che continuano a sostenere l’arte del cinema".