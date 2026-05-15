Jett, il primogenito di Travolta e Kelly Preston — l'attrice scomparsa nel 2020 — soffriva della sindrome di Kawasaki. Una condizione che la coppia aveva tenuto riservata fino alla sua morte, avvenuta alle Bahamas dopo una crisi epilettica. Nel cast di "Volo notturno per Los Angeles" c'è anche Ella Bleu, la secondogenita nata dal matrimonio con Preston. "Lavorare con lei è stata la gioia più grande della mia vita", ha confidato Travolta a Entertainment Weekly. "È un'attrice straordinaria. So che è mia figlia, ma guardandola recitare penso davvero che sia nata una stella".