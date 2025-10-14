L'attore ha voluto condividere con i suoi follower una canzone che ha inciso in occasione del compleanno della moglie scomparsa nel 2020
© IPA
Sono passati cinque anni dalla morte di Kelly Preston, ma per John Travolta l'amore per la moglie è ancora vivo come il primo giorno. L'attore ha voluto omaggiarla in quello che sarebbe stato il giorno del suo 62esimo compleanno postando una canzone che ha scritto apposta per lei. "Ho registrato questa canzone per Kelly e voglio condividerla con tutti voi nel giorno del suo compleanno - ha scritto postando una foto della Preston con la canzone in sottofondo -. Buon compleanno Kelly, ti amiamo". E a firmare il post oltre a lui c'erano anche i due figli più piccoli della coppia, Ella, 25 anni, e Ben, 14 anni ( Il figlio maggiore della coppia, Jett, è morto nel gennaio 2009 mentre era in vacanza con la famiglia alle Bahamas, all'età di 16 anni).
"Ti amerò come nessuno ti ha mai amato, con la pioggia o con il sole" canta John Travolta nella ballad postata. E ancora: "Alta come una montagna e profonda come un fiume, con la pioggia o con il sole. Credo che quando mi hai incontrato, era solo, solo una di quelle cose, ma non scommettere mai su di me, perché sarò vero se me lo permetterai". "Mi amerai, come nessuno mi ha mai amato - canta -. Con la pioggia o con il sole, felici insieme, infelici insieme, ora non sarà bello. Le giornate possono essere nuvolose o soleggiate, con i soldi o senza, ma io sono sempre con te, sono con te con la pioggia o con il sole".
Kelly Preston e John Travolta hanno iniziato a frequentarsi nel 1987 e il loro matrimonio è durato quasi 30 anni. L'attrice ed ex modella, apparsa in oltre 60 film e programmi televisivi, è morta il 12 luglio 2020, all'età di 57 anni, dopo aver convissuto per due anni con un cancro al seno.