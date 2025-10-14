Sono passati cinque anni dalla morte di Kelly Preston, ma per John Travolta l'amore per la moglie è ancora vivo come il primo giorno. L'attore ha voluto omaggiarla in quello che sarebbe stato il giorno del suo 62esimo compleanno postando una canzone che ha scritto apposta per lei. "Ho registrato questa canzone per Kelly e voglio condividerla con tutti voi nel giorno del suo compleanno - ha scritto postando una foto della Preston con la canzone in sottofondo -. Buon compleanno Kelly, ti amiamo". E a firmare il post oltre a lui c'erano anche i due figli più piccoli della coppia, Ella, 25 anni, e Ben, 14 anni ( Il figlio maggiore della coppia, Jett, è morto nel gennaio 2009 mentre era in vacanza con la famiglia alle Bahamas, all'età di 16 anni).