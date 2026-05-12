Festival di Cannes, Demi Moore e Scarlett Johansson tra le star più attese

Si apre il sipario sul festival di Cannes, dal 12 al 23 maggio, e inizia la conta dei divi attesi sul tappetto rosso per la 79esima edizione della kermesse cinematografica. Una carica che comprende, tra gli altri, veterani come Barbra Streisand e Peter Jackson (entrambi riceveranno la Palma d'oro alla carriera) e i giurati Demi Moore e Stellan Skarsgard. Attesa anche Julianne Moore, alla quale andrà il Women in Motion Award.
Giocano in casa
Senza dimenticare la parata di star del cinema francese (e non solo), fra i quali Isabelle Huppert, Adele Exharcopoulos, Lea Seydoux, Marion Cotillard, Virginie Efira, Catherine Deneuve, Guillaume Canet, Charlotte Gainsbourg, Gilles Lellouche, Lea Drucker, Daniel Auteil.
I Gala
Fino ad arrivare agli eventi clou del 21 maggio, prima il 32esimlo Amfar Gala all'Hotel du Cap-Eden-Roc ad Antibes, grande party benefico per la ricerca contro L'Aids, durante il quale quest'anno si esibiranno Robbie Williams, Pink Pantheress a Zara Larsson, e a seguire dall'una di notte all'alba, in una grande villa della zona, il DiCaprio Amfar Afterparty, organizzato dall'attore.
Veniamo ai film
Con le star in primo piano, c'è "Histoires Paralleles" del due volte premio Oscar Asghar Farhadi, con Isabelle Huppert, Virginie Efira, Vincent Cassel, Catherine Deneuve, per raccontare l'impatto su diverse vite degli attentati terroristici a Parigi del 2015. Javier Bardem è un regista che decide di lavorare con la figlia alla quale lo lega un rapporto difficile in "El ser Querido" di Rodrigo Sorogoyen. Penelope Cruz e Glenn Close sono fra le interpreti di "La Bola negra" di Javier Calvo e Javier Ambrossi, nato da un'opera incompiuta di Federico Garcia Lorca. Michael Fassbender e la moglie Alicia Vikander, recitano di nuovo insieme in "Hope", il thriller fantascientifico di Na Hong-jin.
Scarlett Johansson, Adam Driver e Miles Teller, danno vita a un thriller fra politica e criminalità in "Paper Tiger" di James Gray. Sebastian Stan e Renate Reinsve, sono la coppia di genitori che si ritrovano in uno scontro con altre famiglie in Fjord di Cristian Mungiu. Andy Garcia nel suo secondo film da regista (a 21 anni dal primo), il noir "Diamond", ha riunito un cast che comprende Vicky Krieps, Brendan Fraser, Rosemarie DeWitt, Bill Murray, Dustin Hoffman, Demian Bichir, Danny Huston. Infine, fra gli altri, Quentin Dupieux, nella commedia Full Phil dirige Woody Harrelson e Kristen Stewart in una storia che - ha scherzosamente definito con Variety - "una sorta di Emily in Paris ma in una versione da incubo".