Festival di Cannes, Demi Moore e Scarlett Johansson tra le star più attese

Con le star in primo piano, c'è "Histoires Paralleles" del due volte premio Oscar Asghar Farhadi, con Isabelle Huppert, Virginie Efira, Vincent Cassel, Catherine Deneuve, per raccontare l'impatto su diverse vite degli attentati terroristici a Parigi del 2015. Javier Bardem è un regista che decide di lavorare con la figlia alla quale lo lega un rapporto difficile in "El ser Querido" di Rodrigo Sorogoyen. Penelope Cruz e Glenn Close sono fra le interpreti di "La Bola negra" di Javier Calvo e Javier Ambrossi, nato da un'opera incompiuta di Federico Garcia Lorca. Michael Fassbender e la moglie Alicia Vikander, recitano di nuovo insieme in "Hope", il thriller fantascientifico di Na Hong-jin.



Scarlett Johansson, Adam Driver e Miles Teller, danno vita a un thriller fra politica e criminalità in "Paper Tiger" di James Gray. Sebastian Stan e Renate Reinsve, sono la coppia di genitori che si ritrovano in uno scontro con altre famiglie in Fjord di Cristian Mungiu. Andy Garcia nel suo secondo film da regista (a 21 anni dal primo), il noir "Diamond", ha riunito un cast che comprende Vicky Krieps, Brendan Fraser, Rosemarie DeWitt, Bill Murray, Dustin Hoffman, Demian Bichir, Danny Huston. Infine, fra gli altri, Quentin Dupieux, nella commedia Full Phil dirige Woody Harrelson e Kristen Stewart in una storia che - ha scherzosamente definito con Variety - "una sorta di Emily in Paris ma in una versione da incubo".