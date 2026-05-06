Il 22 giugno 2001 la Universal Pictures ha distribuito Fast and Furious, un thriller ad alta tensione ambientato nel mondo delle corse clandestine di Los Angeles che è diventato un fenomeno globale che ha trasformato per sempre il cinema. La saga da record di Fast and Furious della Universal è diventata il franchise più redditizio e longevo dello studio che ha annunciato a breve un nuovo capitolo: Fast Forever, che arriverà nelle sale il 17 marzo 2028.