La 79esima edizione del Festival di Cannes (12-23 maggio) festeggerà i 25 anni dal debutto nel 2001 di Fast and Furious, l'action thriller che ha dato vita a una saga capace di incassare finora con 11 film oltre sette miliardi e 400 milioni di dollari nel mondo. Per l'anniversario, il 13 maggio, il Grand Theatre Lumière risuonerà dell'inconfondibile rombo dei motori per una speciale proiezione di mezzanotte, alla presenza delle star Vin Diesel e Jordana Brewster, del produttore Neal H. Moritz e di Meadow Walker, figlia del compianto Paul Walker.
Il 22 giugno 2001 la Universal Pictures ha distribuito Fast and Furious, un thriller ad alta tensione ambientato nel mondo delle corse clandestine di Los Angeles che è diventato un fenomeno globale che ha trasformato per sempre il cinema. La saga da record di Fast and Furious della Universal è diventata il franchise più redditizio e longevo dello studio che ha annunciato a breve un nuovo capitolo: Fast Forever, che arriverà nelle sale il 17 marzo 2028.