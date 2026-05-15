Cannes, Isabelle Huppert a Vincent Cassel (con fidanzata) protagonisti del red carpet

Cast stellare sul red carpet di Cannes per il film "Histoires parallèles" ("Parallel Tales") diretto da Asghar Farhadi. A sfilare sul tappeto rosso insieme al regista iraniano gli attori Vincent Cassel, Catherine Deneuve, Isabelle Huppert, Pierre Niney, Virginie Efira, Adam Bessa, India Hair. Cassel si è presentato mano nella mano con la fidanzata, la modella brasiliana Narah Baptista, facendo impazzire i fotografi. Tutti i riflettori puntati anche su Isabelle Huppert, elegantissima in rosso con strascico. Durante la serata ha sfilato anche la giuria e Demi Moore, che ne fa parte, ha incantato, anche lei in total red, con abito stropicciato lungo a tulipano.