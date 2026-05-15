Cannes, Isabelle Huppert a Vincent Cassel (con fidanzata) protagonisti del red carpet

Cast stellare sul red carpet di Cannes per il film "Histoires parallèles" ("Parallel Tales") diretto da Asghar Farhadi. A sfilare sul tappeto rosso insieme al regista iraniano gli attori Vincent Cassel, Catherine Deneuve, Isabelle Huppert, Pierre Niney, Virginie Efira, Adam Bessa, India Hair. Cassel si è presentato mano nella mano con la fidanzata, la modella brasiliana Narah Baptista, facendo impazzire i fotografi. Tutti i riflettori puntati anche su Isabelle Huppert, elegantissima in rosso con strascico. Durante la serata ha sfilato anche la giuria e Demi Moore, che ne fa parte, ha incantato, anche lei in total red, con abito stropicciato lungo a tulipano.
La trama del film
"Histoires parallèles", girato a Parigi con un cast francese all star, va preso molto alla lettera, perché le storie che si sovrappongono sono davvero tante e difficili da seguire. Come dice lo stesso regista iraniano "c'è un confine davvero fragile" tra osservazione, immaginazione e realtà.
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Liberamente ispirato al "Decalogo sei" di Krzysztof Kieślowski (ovvero al sesto comandamento: Non commettere adulterio), "Histoires parallèles" racconta la storia di Sylvie (Isabelle Huppert), scrittrice che, alla ricerca di ispirazione per il suo nuovo romanzo, si mette a spiare i vicini di casa immaginando tra loro singolari e complicate dinamiche. Da qui la bozza di un romanzo che coinvolge appunto i titolari dello studio di sound designer, suoi dirimpettai, dove lavorano Anna/Nita (Virginie Efira), il marito Pierre/Nicolas (Vincent Cassel) e l'assistente Christophe/Théo (Pierre Niney).
Il cameo di Catherine Deneuve
Quando poi la scrittrice assume il giovane luciferino Adam (Adam Bessa) per aiutarla nella sua routine quotidiana, anche questo ragazzo, scoperta la bozza del manoscritto, ci mette del suo per portare avanti l'immaginario della scrittrice fin dentro la realtà. Nel film, che racconta così parallelamente la versione del romanzo, quella vera e anche quest'ultima trasformata dall'intervento di Adam, anche un cameo di Catherine Deneuve.