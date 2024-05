Va infatti all'asta la pista da ballo dove Tony Manero , alias John Travolta , si pavoneggiava sulle note di "How Deep is Your Love", "More Than a Woman", "Open Sesame" e "Stayin' Alive", brani della colonna sonora firmata dai Bee Gees . La pista, attualmente smontata, misura 5 metri per 7 ed è stimata fino a 300 mila dollari.

L'asta a Los Angeles dal 12 giugno Fa parte della vendita "Hollywood Legends, danger, disaster and disco", organizzata da Julien's Auctions and Turner Classic Movies, che si svolgerà a Los Angeles, sia dal vivo che online, dal 12 al 14 giugno. Tra i lotti all'asta, anche il prototipo di un'arca dell'alleanza usata per la realizzazione dei Predatori dell'arca perduta, primo film della saga di "Indiana Jones" del 1981: è stimata tra i 50mila e 70mila dollari. In vendita anche costumi e cimeli dal film dei fratelli Coen "Il grande Lebowski" del 1998.

L'abito di Tony Manero già venduto A febbraio 2023 è stato venduto all'asta l'abito con cui Tony Manero si scatenava sulle piste di Brooklyn nel film cult. Il completo formato da giacca, gilet e pantaloni bianchi è stato battuto per 260 mila dollari. Il costume era proprietà di un collezionista ed era accompagnato dalle lettere di autenticità della Paramount (che produsse il film) e di John Travolta. Il completo del film che ha reso John Travolta una superstar, è un pezzo di punta della storia della cultura pop americana. L'abito bianco e il film stesso hanno contribuito a definire l'era della disco-music cementando la popolarità del genere per gli anni a venire. Le scene di danza sono diventate emblematiche del film e la colonna sonora rimane una delle più vendute della storia cinematografica. Nel 2010, la Library of Congress lo ha selezionato per far parte della National Film Registry grazie al suo valore storico e culturale.

Il film "La febbre del sabato sera" Era il 1977 quando Tony Manero in pista sulle note di "Night Fever" dei Bee Gees segnò definitivamente un'era, consacrando al mito la Disco music e le camicie glam anni '70 e lanciando definitivamente John Travolta nell'Olimpo delle star e dei sex symbol. ''La febbre del sabato sera'' ("Saturday Night Fever") è un film cult di John Badham in Italia uscì il 13 marzo 1978. John Travolta, allora 23enne, per quel ruolo ottenne la sua prima nomination agli Oscar. La pellicola racconta la stroia di Tony Manero, commesso di giorno a Brooklyn e ballerino il sabato sera. La danza è l'unico talento che possiede l'immaturo ragazzo e facilmente trascinabile negli scontri tra band. Dopo aver accettato di partecipare a una gara di disco music alla 2001 Odyssey incontra la più matura Stephanie e il giovanissimo portoricano Bobby...