Gina Lollobrigida, disposta un'asta dei suoi cimeli più preziosi

Gioielli, arredi, premi e opere d'arte: sono alcuni dei principali cimeli appartenuti a Gina Lollobrigida che il 28 e 29 maggio verranno battuti all'asta a Genova. Come riportato nel servizio di "Pomeriggio Cinque" durante la puntata di venerdì 17 maggio, la vendita è stata disposta dal notaio Vittorio Occorsio col benestare degli eredi e l'autorizzazione del tribunale e servirà soprattutto a saldare i debiti lasciati dalla diva del cinema, scomparsa il 16 gennaio 2023 all'età di 95 anni.

Un tesoro composto da ben 410 pezzi che, tra gli altri, comprende l'orologio da polso, con incisione personalizzata, donato a Gina Lollobrigida da Fidel Castro, la macchina fotografica che l'attrice ha utilizzato per i suoi celebri reportage, ma anche diversi premi ricevuti in carriera, tra cui i Nastri d'argento e la stella della Walk of Fame di Hollywood ricevuta nel 2018. E ancora, il monetiere siciliano in legno con intarsi in corallo e tartaruga, la coppia di spade utilizzate nel film del 1955 "La donna più bella del mondo" e altri oggetti d'arte e arredi della casa sull'Appia Antica a cui Gina Lollobrigida era molto legata.