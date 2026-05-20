Cannes, la fidanzata di Sinner conquista la Croisette

Laila Hasanovic, ormai celebre fidanzata di Jannik Sinner , ha conquistato i fotografi a Cannes, all'anteprima del film di Pedro Almodovar.
La modella danese ha sfilato sul red carpet con un lungo abito da sirena total withe, con un corpetto ricamato da petali di organza.
Mentre il numero 1 al mondo si riposa in vista del debutto al Roland Garros - dopo aver festeggiato il trionfo agli Internazionali -, la fidanzata Laila partecipava alla presentazione di "Amarga Navidad", il nuovo film di Pedro Almodóvar in Concorso al 79esimo Festival di Cannes.
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Lei e Sinner sono una coppia da circa un anno, anche se entrambi mantengono la massima discrezione sulla loro relazione.