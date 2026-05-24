La storia d’amore - Le prime indiscrezioni sulla relazione tra Don Jr. e Bettina Anderson erano emerse alla fine del 2024, quando i due erano stati fotografati insieme durante una vacanza a Venezia. All’epoca il figlio del presidente risultava ancora legato a Kimberly Guilfoyle, ex volto di Fox News e storica compagna dal 2018. Proprio quelle immagini italiane avevano scatenato il gossip internazionale. Poco dopo, la relazione con Guilfoyle si era conclusa e Anderson aveva iniziato ad apparire ufficialmente accanto a Trump Jr. durante eventi politici e appuntamenti pubblici della famiglia repubblicana. La proposta di matrimonio sarebbe poi arrivata nel dicembre 2025 a Camp David, fino alle nozze celebrate in queste ore. Per Donald Trump Jr. si tratta del secondo matrimonio, in passato era stato sposato con Vanessa Pergolizzi, madre dei suoi cinque figli.