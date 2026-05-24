Trump e la pacca al fondoschiena di Melania durante la visita di Carlo e Camilla
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Dalla storia d'amore nata nel 2024 al matrimonio super riservato, lui 48enne, lei 39enne: ecco chi è l'influencer che ha conquistato il figlio del tycoon
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Donald Trump Jr. ha detto sì a Bettina Anderson in un matrimonio riservatissimo. Lo rivelano i media americani che hanno consultato i registri della contea di Palm Beach in Florida. La coppia ha pronunciato il fatidico sì con una cerimonia civile e privata in Florida e per i festeggiamenti si sono spostati su un’isola privata delle Bahamas, dove la coppia ha riunito meno di cinquanta invitati tra parenti e amici più stretti. Grande assente papà Donald, che aveva già annunciato di non poter partecipare a causa dell'attuale situazione geopolitica che richiede la sua presenza a Washington.
La storia d’amore - Le prime indiscrezioni sulla relazione tra Don Jr. e Bettina Anderson erano emerse alla fine del 2024, quando i due erano stati fotografati insieme durante una vacanza a Venezia. All’epoca il figlio del presidente risultava ancora legato a Kimberly Guilfoyle, ex volto di Fox News e storica compagna dal 2018. Proprio quelle immagini italiane avevano scatenato il gossip internazionale. Poco dopo, la relazione con Guilfoyle si era conclusa e Anderson aveva iniziato ad apparire ufficialmente accanto a Trump Jr. durante eventi politici e appuntamenti pubblici della famiglia repubblicana. La proposta di matrimonio sarebbe poi arrivata nel dicembre 2025 a Camp David, fino alle nozze celebrate in queste ore. Per Donald Trump Jr. si tratta del secondo matrimonio, in passato era stato sposato con Vanessa Pergolizzi, madre dei suoi cinque figli.
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Chi è Bettina Anderson - Nata nel dicembre del 1986 a Palm Beach, dove tuttora risiede, la trentanovenne Bettina Anderson è una nota esponente dell'alta società locale. Figlia di Harry Loy Anderson Jr. , celebre imprenditore diventato a soli 26 anni il più giovane presidente di banca degli Stati Uniti, ha alle spalle un percorso accademico e professionale poliedrico. Dopo la laurea in Storia dell'Arte presso la Columbia University nel 2009, ha intrapreso una carriera da modella, conquistando copertine di riviste patinate come Quest e collaborando con marchi di lusso. Molto attiva nel sociale, ha inoltre fondato con i fratelli la Paradise.ngo, un'organizzazione no-profit specializzata in soccorsi post-calamità e nella tutela della fauna selvatica in Florida.
La scelta delle nozze blindate - In un primo momento, secondo indiscrezioni circolate negli ambienti repubblicani, Donald Trump Jr. e Bettina Anderson avrebbero addirittura valutato l’idea di un matrimonio alla Casa Bianca. Un progetto ambizioso che, però, sarebbe stato progressivamente accantonato proprio a causa della delicata situazione geopolitica internazionale. La coppia avrebbe quindi deciso di optare per una soluzione molto più discreta, pochi invitati, sicurezza rafforzata e una location lontana dai riflettori. Una scelta quasi opposta rispetto al sontuoso addio al nubilato organizzato per Bettina a Mar-a-Lago all’inizio dell’anno.
L’addio al nubilato da favola - Prima delle nozze, Bettina Anderson aveva festeggiato con un esclusivo party a tema “Giardino Incantato” nella residenza di famiglia dei Trump. Presenti praticamente tutte le donne del clan, Ivanka Trump con la figlia Arabella, Tiffany Trump, Lara Trump, Marla Maples e persino Kai Trump, figlia dello sposo. Durante i festeggiamenti, Donald Trump Jr. non aveva nascosto l’emozione parlando pubblicamente della futura moglie.