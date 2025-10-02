Trump, la nipote Kai lancia un brand di felpe davanti alla Casa Bianca

La nipote di Trump è molto famosa sui social media: ha 2,2 milioni di follower su Instagram e 3,3 su Tik Tok. Con il nonno condivide la passione per il golf, che lei pratica ad alto livello come atleta della University of Miami. Proprio il golf è stato protagonista di uno dei video in cui promuove le felpe che hanno come stampa le sue iniziali: nel filmato si vede la ragazza provare qualche colpo nel giardino antistante la Casa Bianca. Un'altra scelta che ha fatto discutere riguarda nuovamente lo sport che si gioca su prati verdi: Kai è stata ripresa con le sue felpe mentre scendeva dall'Air Force One con Donald Trump. L'aereo era diretto a New York per assistere alla Ryder Cup, la massima competizione a livello golfistico che si disputa ogni due anni e vede sfidarsi Europa e Stati Uniti.