Trump, la nipote Kai lancia un brand di felpe davanti alla Casa Bianca

La 18enne Kai Trump ha girato alcuni video promozionali davanti alla residenza presidenziale ed è scesa dall'Air Force One con addosso le sue felpe. I media americani denunciano: c'è conflitto di interessi
Kai Trump, la nipote di Donald Trump, ha lanciato un brand di felpe con video girati sul prato della Casa Bianca. La 18enne, primogenita di Donald Jr. e dell'ex moglie Vanessa Haydon, per lanciare il suo marchio ha scatto delle immagini e girato alcuni filmati sfruttando la potenza comunicativa della residenza presidenziale. I media americani, il Wall Street Journal su tutti, hanno parlato di un possibile caso di conflitto di interesse. Kai Trump ha aperto un sito di e-commerce nella quale vende felpe un cotone a 130 dollari l'una.
La nipote di Trump è molto famosa sui social media: ha 2,2 milioni di follower su Instagram e 3,3 su Tik Tok. Con il nonno condivide la passione per il golf, che lei pratica ad alto livello come atleta della University of Miami. Proprio il golf è stato protagonista di uno dei video in cui promuove le felpe che hanno come stampa le sue iniziali: nel filmato si vede la ragazza provare qualche colpo nel giardino antistante la Casa Bianca. Un'altra scelta che ha fatto discutere riguarda nuovamente lo sport che si gioca su prati verdi: Kai è stata ripresa con le sue felpe mentre scendeva dall'Air Force One con Donald Trump. L'aereo era diretto a New York per assistere alla Ryder Cup, la massima competizione a livello golfistico che si disputa ogni due anni e vede sfidarsi Europa e Stati Uniti.
L'utilizzo ai fini promozionali della Casa Bianca e dell'Air Force One ha riportato l'attenzione sul labile confine tra affari di famiglia e simboli istituzionali. Una portavoce della Casa Bianca ha negato ogni conflitto di interessi: "Nulla proibisce di far foto alla Casa Bianca, ne' c'è un endorsement del governo su questo prodotto". Il Wall Street Journal ha ricordato però che non è la prima volta che in casa Trump entri un più o meno velato conflitto di interessi. La figlia Ivanka, consigliera non retribuita del padre durante il primo mandato, ha continuato a guadagnare con una linea di abbigliamento che indossava nelle sue apparizioni alla Casa Bianca
