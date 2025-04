Inizia la rivolta degli uomini forti di Wall Street contro il caos creato da Trump sui mercati

WALL STREET CONTRO I DAZI DI TRUMP

Citato dal Wall Street Journal, Howard Marks, co-presidente di Oaktree Capital, ha dichiarato che il nuovo regime commerciale delineato dai dazi “implica significative restrizioni al commercio in ogni direzione e un passo verso l'isolamento degli Stati Uniti”. Stan Druckenmiller, storico repubblicano ed ex capo dell’attuale segretario al Tesoro Bessent in un hedge fund, ha dichiarato di essere contrario a tariffe superiori al 10%. Commenti postati su X che un altro importante gestore come Dan Loeb ha rilanciato. Inoltre, come riportato dal Wall Street Journal, alcuni dirigenti del mondo della finanza hanno espresso le proprie preoccupazioni sui dazi con alti funzionari della Casa Bianca.