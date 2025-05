Donald Trump ancora nonno, Tiffany diventa mamma

Tiffany e Michael Boulos si sono conosciuti nel 2018 nel locale di Lindsay Lohan a Mykonos, in Grecia. Michael Boulos è nato in Libano ma cresciuto in Nigeria, dove la sua famiglia gestisce un impero nel settore commerciale e dei trasporti. Tiffany, invece, è l’unica figlia di Donald Trump e Marla Maples, seconda moglie del tycoon. Ha studiato legge alla Georgetown University e ha sempre avuto un ruolo un po’ più defilato rispetto ai fratelli maggiori. Dopo qualche anno di relazione, Tiffany e Michael si sono fidanzati ufficialmente nel 2021 e sposati l’anno dopo a Mar-a-Lago, nella residenza di famiglia dei Trump a Palm Beach, in Florida, con una cerimonia da favola (guarda tutti i dettagli delle nozze).