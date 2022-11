Tiffany Trump si è sposata, guarda tutti i dettagli delle nozze

La figlia di Donald Trump , 29 anni, ha detto sì a Micheal Bouls , uomo d'affari miliardario di origine libanese. Alla cerimonia da un milione di dollari organizzata nella villa di famiglia a Mar-a-Lago (in Florida) c'erano tutti: dall'ex presidente degli Stati Uniti alla sua primogenita Ivanka Trump , dalla ex first lady Melania Trump alla mamma della sposa Marla Maples .

L'allestimento

Erano oltre 500 gli invitati nella villa di Mar-a-Lago a festeggiare il sì di Tiffany Trump e Micheal Bouls. Secondo indiscrezioni, la sfarzosa cerimonia a bordo piscina nel parco della lussuosa residenza è costata oltre un milione di dollari. L'allestimento in effetti era oltremodo sontuoso, con archi di fiori freschi dai colori pastello che hanno fatto da cornice all'ingresso della sposa, che si è avviata all'altare a braccetto come da tradizione con il papà Donald Trump.

La famiglia riunita

Alle nozze di Tiffany Trump e Michale Bouls era presente tutta la sua famiglia allargata della sposa. Non è mancato il padre Donald Trump, nonostante tra loro pare non corra buon sangue e si frequentino solo quando è strettamente indispensabile. Al suo fianco c'era anche Melania Trump, lui impeccabile in smoking nero e lei bellissima con un abito dalla nuance delicata. Emozionata come non mai Marla Maples, seconda moglie dell'ex presidente Usa (sono stati sposati dal 1993 al 1999) e mamma della sposa. E poi c'erano Donald jr, 39 anni, Ivanka, 35anni, splendida nell'abito celeste da damigella, e Eric, 32, nati dal primo matrimonio del tycoon con Ivana Trump (recentemente scomparsa) e Barron, l'ultimogenito avuto da Melania.

Gli auguri di Donald Trump

Donald Trump ha celebrato sui social il gran giorno della sua quartogenita, con un messaggio pieno d'amore. "La mia meravigliosa figlia Tiffany si sposerà oggi a Mar-a-Lago", ha scritto il tycoon poco prima della cerimonia. "Lei e Michael sono una coppia bellissima che sarà molto felice insieme. Un grande grazie e congratulazioni alla madre di Tiffany, Marla, per aver tirato su una figlia veramente grandiosa".

Il fidanzamento alla Casa Bianca

L'annuncio delle nozze di Tiffany Trump e Micheal Bouls era stato dato a gennaio 2021, approfittando degli ultimi giorni di Donald Trump alla Casa Bianca. Mentre l'ex Capo di Stato era alle prese con il trasloco, la coppia aveva approfittato del colonnato della residenza presidenziale per posare insieme per un'ultima foto ricordo tutta speciale: "È stato un onore celebrare molte pietre miliari, occasioni storiche e creare ricordi con la mia famiglia qui alla Casa Bianca, ma nessuno più speciale del mio fidanzamento con il mio fantastico fidanzato Michael!" aveva scritto. I due si sono conosciuti a Mykonos nel 2018 e hanno vissuto una storia a distanza: ora sono finalmente marito e moglie.