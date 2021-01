Tiffany Trump ha sfruttato al meglio le ultime ore da presidente Usa di suo padre Donald Trump . Mentre il tycoon e Melania (e il loro staff) ultimavano il trasloco, lei ha approfittato del colonnato della residenza presidenziale per un'ultima foto ricordo tutta speciale. "È stato un onore celebrare molte pietre miliari, occasioni storiche e creare ricordi con la mia famiglia qui alla Casa Bianca, ma nessuno più speciale del mio fidanzamento con il mio fantastico fidanzato Michael! Sentirsi benedetti ed eccitati per il prossimo capitolo!", ha scritto postando lo scatto sui social.

Donald Trump lascia la Casa Bianca, la figlia Tiffany è eccitata e annuncia le nozze Instagram 1 di 19 Instagram 2 di 19 Instagram 3 di 19 Instagram 4 di 19 Instagram 5 di 19 Instagram 6 di 19 Instagram 7 di 19 Instagram 8 di 19 Instagram 9 di 19 Instagram 10 di 19 Instagram 11 di 19 Instagram 12 di 19 Instagram 13 di 19 Instagram 14 di 19 Instagram 15 di 19 Instagram 16 di 19 Instagram 17 di 19 Instagram 18 di 19 Instagram 19 di 19 leggi dopo slideshow ingrandisci

Leggi Anche Melania Trump trasloca dalla Casa Bianca e cambia vita

La 27enne Tiffany, unica figlia nata dal matrimonio di Donald Trump con la seconda moglie Marla Maples, ha annunciato così le nozze imminenti con il milionario libanese Michael Boulos, 23 anni. Nello scatto social la coppia si abbraccia, sorridente, con il celebre colonnato sullo sfondo. Anche il futuro sposo ha condiviso lo stesso scatto, scrivendo semplicemente: "L'amore della mia vita".

Tiffany e Michael si sono conosciuti a Mykonos nel 2018 e hanno vissuto un amore a distanza. Nel 2019 avevano trascorso il Natale alla Casa Bianca insieme alle rispettive famiglie, facendo capire che facevano sul serio. Ma per dichiarare ufficialmente l'intenzione di sposarsi hanno aspettato fino al termine del mandato presidenziale di Donald.

Boulos è nato in Texas da una famiglia ricchissima di origini libanesi, ma è cresciuto in Nigeria e studia economia e finanza a Londra. Tiffany invece è iscritta alla facoltà di Diritto alla Georgetown University di Washington. Con suo padre non ha un bel rapporto e infatti, negli ultimi 4 anni, si è fatta vedere solo quando strettamente necessario. Non ha voluto mancare all'ultimo giorno dell'amministrazione Trump, trovando il modo di imporsi sulla scena: mentre il padre si sente mancare la terra sotto ai piedi, lei è sfavillante come non mai annunciando la sua gioia.

Potrebbe interessarti anche: