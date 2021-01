Melania Trump trasloca dalla Casa Bianca e cambia vita

Da settimane l'occupazione principale di Melania Trump è quella di impacchettare tutti i suoi effetti personali e organizzare il trasloco. Andrà a vivere a New York e si dice che stia letteralmente contando i minuti che la separano dall'addio alla Casa Bianca, ansiosa di tirarsi dietro una volta per tutte quel portone e non riaprirlo mai più. "Essere First Lady è stato il più grande onore" ha detto la moglie di Donald Trump nel videomessaggio di commiato postato su Twitter, ma è risaputo che quel ruolo, invece, non le sia mai piaciuto. E c'è chi è pronto a scommettere che abbia già pronte le carte per il divorzio...

La vittoria di Joe Biden alle presidenziali Usa, Melania l'ha accolta come una liberazione (si sussurra addirittura che anche il suo voto sia andato al candidato dem). D'altronde non ha mai fatto troppi sforzi per nascondere la sua insofferenza per il ruolo che si è trovata a ricoprire suo malgrado. E ora che finalmente l'esperienza a Washington sta per concludersi, non sembra minimamente interessata a ritagliarsi un ruolo pubblico, a differenza delle First Lady che l'hanno preceduta.

Il discorso di addio via social è l'atto finale, prima di ricominciare una nuova vita. "Siate appassionati in tutto ciò che fate, ma ricordare sempre che la violenza non è mai la risposta e non sarà mai giustificata. Quando sono arrivata alla Casa Bianca, ho riflettuto sulla responsabilità che ho sempre sentito come madre di incoraggiare, dare forza e insegnare i valori della gentilezza", ha detto la Trump a tutti gli americani.

Melania non vede l'ora di chiudere per sempre con il suo ruolo pubblico, ma anche con Donald. Già nella Casa Bianca dormivano separati: lui al secondo piano nella West Wing, lei al terzo nella East Wing. Durante gli anni di amministrazione Trump, lei non ha fatto mai mistero della sua insofferenza, tra sorrisi negati e frecciatine velate verso il marito. Il livello di consensi nei suoi confronti ha registrato il record negativo ma lei, preparandosi a voltare pagina, è serena e sorridente come non mai.

