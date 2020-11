Melania lascia la Casa Bianca… e divorzia da Trump? Tgcom24 1 di 24 IPA 2 di 24 IPA 24 di 24 IPA 24 di 24 IPA 24 di 24 IPA 24 di 24 IPA 24 di 24 IPA 24 di 24 IPA 24 di 24 IPA 10 di 24 IPA 11 di 24 IPA 12 di 24 IPA 13 di 24 IPA 14 di 24 IPA 15 di 24 IPA 16 di 24 IPA 17 di 24 IPA 18 di 24 IPA 19 di 24 IPA 20 di 24 IPA 21 di 24 IPA 22 di 24 IPA 23 di 24 IPA 24 di 24 leggi dopo slideshow ingrandisci

Secondo i bene informati Melania avrebbe già pronte le carte del divorzio e starebbe contando i minuti che la separano dalla libertà. Dopo la vittoria di Biden, aspetta solo l’uscita di scena di Donald e poi abbandona il marito con cui ha 26 anni di differenza.



La ex assistente del presidente Usa, Omarosa Maigault Newman, autrice del libro “Unhinged” ne è convinta: “Se Melania lo facesse mentre è ancora in carica, lui troverebbe un modo per punirla”. Eppure, la signora Trump ha sempre sostenuto di avere una bella relazione con Donald, nonostante i due dormano da sempre in camere separate e nonostante lei abbia sempre un atteggiamento freddo nei suoi confronti. E lui ha sempre dichiarato di non litigare mai con la moglie.



Pare che prima di trasferirsi alla Casa Bianca da New York, Melania avesse saggiamente negoziato un accordo post-matrimoniale che garantisse al figlio Barron una parte dell’impero Trump in caso di separazione tra i due coniugi.



Stephanie Winston Wolkoff, che era amica intima di Melania, non crede alle voci di crisi e dice: “Non stanno divorziando. Onestamente, sono fatti l’uno per l’altra”. Chissà se quando Trump riconoscerà la vittoria a Biden accetterà anche l’abbandono da parte di Melania…

